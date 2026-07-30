محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»

عاد الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، إلى الانتظام في تدريبات فريقه، اليوم الخميس، ضمن استعدادات النادي للموسم الجديد، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

واحتفى الحساب الرسمي لنادي نيس بعودة اللاعب، حيث نشر صورة له خلال تدريبات الجري، وعلق عليها قائلًا: «المصري بتاعنا رجع»، في إشارة إلى تعافي المدافع المصري واقترابه من العودة للمشاركة في المباريات.

وكان محمد عبد المنعم قد انضم إلى صفوف نيس في صيف 2024 قادمًا من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى صيف 2028، في صفقة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين دولار.

ويواصل نيس استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، إذ يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام يوفنتوس، وكالياري، وهال سيتي، قبل أن يستهل مشواره الرسمي بمواجهة لوريان يوم 22 أغسطس المقبل، وسط ترقب لعودة محمد عبد المنعم إلى الظهور بقميص الفريق بعد اكتمال جاهزيته.