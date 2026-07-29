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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير: وائل جمعة يفتح باب عودة محمد عبد المنعم للأهلي.. واللاعب يؤجل الحسم حتى يناير

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف تقرير تليفزيوني، عن تواصل وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، والنادي الأهلي سابقًا، من أجل الوقوف على إمكانية عودته للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد التقرير التليفزيوني ببرنامج من القاهرة المذاع على قناة أون سبورت: «وائل جمعة تواصل مع محمد عبد المنعم قبل بطولة كأس العالم 2026 بشأن عودته الأهلي، بناءً على أنه أبلغ إدارة الأهلي بترك ملف عبد المنعم له».

وأضاف: «محمد عبدالمنعم طلب السماح له باختبار نفسه على مدار الـ6 شهور الجايين، قاله يا وائل الموسم اللي فات كان عندي إصابة طويلة، وانا عاوز أكمل التجربة دي لأن انا سليم وجاهز وعاوز أجرب من دلوقتي لـ يناير، لو جبت فورمة هكمل بره، لو معرفتش اجيب فورمة هيبقى لينا كلام تاني في يناير».

وبشأن وصول عروض محلية لـ منعم، أكد التقرير أن نادي بيراميدز لم يطلب ضم منعم، واللاعب قال مقدرش أخسر الأهلي ومش هرجع مصر غير للنادي الأهلي.

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي إدارة الأهلي بيراميدز

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