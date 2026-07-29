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أحمد السيد: استاد الأهلي «إنجاز تاريخي» .. و«عموتة» يبني جيلًا جديدًا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: استاد الأهلي «إنجاز تاريخي» .. و«عموتة» يبني جيلًا جديدًا

عموتة
عموتة
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن مشروع استاد الأهلي يمثل حلمًا طال انتظاره لجماهير القلعة الحمراء، مشيدًا بدور محمود الخطيب ومجلس الإدارة في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "استاد الأهلي حلم كبير وفخر لكل جماهير النادي، ونوجه الشكر للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على هذا الإنجاز".

وأضاف: "البعض هاجم مجلس الإدارة في الموسم الماضي بسبب نتائج فريق الكرة، لكن الإدارة لم تقصر، ودعمت الفريق بصفقات قوية، وفي النهاية التوفيق والنتائج بيد الله".

وتابع: "من الواضح أن حسين عموتة يعيد تقييم جميع اللاعبين الموجودين، ويعمل على خفض متوسط الأعمار لبناء جيل جديد للمستقبل".

واختتم أحمد السيد تصريحاته قائلًا: "كباكا، وأحمد رضا، وكريم الدبيس، من اللاعبين المميزين، وأتوقع أن يكون لهم دور مهم مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".

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