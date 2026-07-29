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الخارجية السعودية: الضربات ضد الميليشات بالعراق أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس
الدفاع السعودية: نفذنا ضربات نوعية ضد مُسلحين بالعراق بالتعاون مع الجيش الأمريكي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع السعودية: نفذنا ضربات نوعية ضد مُسلحين بالعراق بالتعاون مع الجيش الأمريكي

الدفاع الجوي السعودي
الدفاع الجوي السعودي
ناصر السيد
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء عن شن هجوم ضد بعض الميليشيات الموجودة في العراق والتي تهددها بقصف بعض المواقع في المملكة.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين الموافقين ( ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض".
وأضاف المالكي "أن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين ومصداقاً لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".


وتابع “وانطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء الموافق (٢٩ يوليو ٢٠٢٦م) بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة”.
وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

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