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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد السعودي ورئيس وزراءإسبانيا يبحثان هاتفيا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

السعودية
السعودية
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

 بحث ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن رئيس وزراء إسبانيا أعرب، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن السعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأكد وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها.

العهد السعودي رئيس وزراء إسبانيا مجالات التعاون

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