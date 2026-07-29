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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار غلط .. دويدار يعلّق على رحيل جون إدوارد من الزمالك

جون ادوارد
جون ادوارد
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

علّق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، على قرار رحيل جون أدوارد المدير الرياضي. 

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “رسالتي لمجلس الإدارة جون إداورد مشي وده قرار غلط من وجهة نظري كان لازم يكمل لكن انا عندي قناعة الجميع يتغير بما فيهم مجلس الادارة ويبقي الزمالك سلاحك دلوقتي  لاعبتك اديهم فلوسهم وابدأ يا باشا فترة الاعداد الجمهور مش هينزل يلعب؟”.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عددًا من القرارات الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: قبول استقالة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله، مع إقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي.

ثانيًا: الإبقاء على الكابتن معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري.

ثالثًا: تقرر انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه في حالة انعقاد دائم لترتيب الأمور الخاصة بكرة القدم، وإعلان اسم المدير الرياضي الجديد لقطاع الكرة قريبًا.

أحمد دويدار جون اداورد الزمالك

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