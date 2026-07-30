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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات

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آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات.

وذلك  في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي أجراها المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، تضمن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي، الممتد من محور جمال عبدالناصر حتى ميدان بابل بطول إجمالي 1600 متر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت لمسافة 1000 متر، فيما تتواصل الأعمال بالجزء المتبقي، والتي تشمل توسعة الطريق، وربطه بالمنطقة السكنية الخامسة، وربط المحور بالمنطقة السكنية الأولى، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق المدينة.

كما تتضمن أعمال تطوير المحور إنشاء أماكن انتظار للسيارات على جانبي الطريق، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية، والحد من التكدسات، ورفع مستويات الأمان، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمحور.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدة أهمية تطوير الطرق والمحاور في رفع كفاءة شبكة الطرق ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بمدينة السادات.

كما تابعت الوزيرة أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات المرافق بالمنطقة السكنية الثانية، مؤكدة ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، وإعادة الشيء إلى أصله فور الانتهاء من أعمال الحفر، خاصة بالطرق والأرصفة، بما يضمن الحد من أي معوقات للمواطنين، والحفاظ على سلامة الحركة المرورية.

وتناول التقرير أيضًا موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق الحيوية، حيث شملت المتابعة الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي، والتي تسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتعزيز قدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية، إلى جانب متابعة الحالة التشغيلية لمحطة رفع صرف منطقة الصناعات الثقيلة، للتأكد من انتظام التشغيل وكفاءة الأداء بما يضمن استدامة الخدمة للقطاع الصناعي.

كما استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع خطوط المياه العكرة بقطر 1500 مم، حيث وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا لأهمية المشروع في دعم منظومة مياه الشرب، وتعزيز كفاءة التغذية، وتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة.

وتطرق التقرير إلى أعمال تطوير الجزر الوسطى بالطريق الدائري الإقليمي، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطرق، بجانب أعمال رفع المخلفات ونواتج الحفر بالطريق الفاصل بين منطقة بيت الوطن (13)، والمنطقة السكنية (13)، والمنطقة الرابعة عشرة، والمنطقة السكنية (25)، حيث تم التوجيه بسرعة إزالة المخلفات وإعادة المواقع إلى حالتها المناسبة، بما يحافظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.

الإسكان المجتمعات العمرانية البنية الأساسية السادات

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