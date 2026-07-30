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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف مبيعات الوحدات ومشروعات الشراكة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، سلسلة اجتماعات مع رؤساء شركات التطوير والتسويق العقاري "سيتي إيدج للتطوير العقاري" و"فاوندرز" و"السعودية المصرية للتعمير" بمدينة العلمين الجديدة.

لمتابعة معدلات تسويق وبيع وتسليم الوحدات بالمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقف مشروعات الشراكة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات التنموية، وزيادة نسب الإشغال بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن وزارة الإسكان تتابع بصورة دورية موقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بمختلف المشروعات، تنفيذًا لخطة الدولة لتعظيم العائد من المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والتنموية بمختلف المدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير آليات التسويق والترويج، وزيادة عوامل الجذب للمشروعات، بما يسهم في جذب المستثمرين والعملاء وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.

واستعرضت الاجتماعات موقف المبيعات والتسليمات بعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في عدد من المدن الجديدة، ومنها العاصمة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة.

كما ناقشت الاجتماعات عدداً من المقترحات الخاصة بطرح فرص استثمارية جديدة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف صورها، وفق آليات تستهدف جذب المزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويحقق الاستغلال الأمثل للأصول والمشروعات التي تنفذها الدولة.

وفي ختام الاجتماعات، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة، واستمرار تنفيذ الحملات التسويقية المدروسة باستخدام أحدث الوسائل التسويقية، بما يضمن رفع معدلات البيع والإشغال، وتعظيم العائد من المشروعات، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان سيتي إيدج فاوندرز السعودية المصرية مدينة العلمين

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