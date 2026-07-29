وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستعدادات المرحلة الثانية

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، في نطاق اختصاص الوزارة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وبمشاركة مسؤولي الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات، واستشاري التنفيذ.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتُنفذ من خلال الجهات التابعة لها نحو 10315 مشروعًا، ينفذها كل من الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تناول الاجتماع قطاعات العمل المختلفة بالمشروعات والتي تتنوع بين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، وشبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية، إلى جانب مشروعات الطرق وأعمال الرصف والتسويات، وشبكات الكهرباء، والمجمعات الحكومية والزراعية، والكباري، ومراكز الشباب، والمستشفيات، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ووحدات الإسعاف والوحدات الصحية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد أكبر مشروعات التنمية الشاملة في تاريخ الدولة المصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف المصري، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يحقق العدالة المكانية ويعزز فرص التنمية في مختلف المحافظات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع تكثيف المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موجهة بإعداد خطط تنفيذ متكاملة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المنفذة، بما يضمن سرعة الانطلاق في تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز المستهدفة، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات، لضمان تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية، وتسليمها للمواطنين بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات، من بينها( الغربية - القليوبية - كفر الشيخ- دمياط- الأقصر- أسوان- بني سويف- أسيوط- المنيا- الفيوم )، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.