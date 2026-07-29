قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم
إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية
وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق
"ناقصة نص درجة".. الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة تكشف سر تفوقها وخطتها بعد النتيجة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز
الحشد الشعبي يعلن مقـ.تل 20 شخصا وإصابة 32 في الهجمات السعودية الأمريكية
قافلة «زاد العزة» الـ 245 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
الزمالك يمنح معتمد جمال حرية تشكيل الجهاز الفني المعاون
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات
بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستعدادات المرحلة الثانية

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، في نطاق اختصاص الوزارة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وبمشاركة مسؤولي الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات، واستشاري التنفيذ.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتُنفذ من خلال الجهات التابعة لها نحو 10315 مشروعًا، ينفذها كل من الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تناول الاجتماع قطاعات العمل المختلفة بالمشروعات والتي تتنوع بين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، وشبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية، إلى جانب مشروعات الطرق وأعمال الرصف والتسويات، وشبكات الكهرباء، والمجمعات الحكومية والزراعية، والكباري، ومراكز الشباب، والمستشفيات، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ووحدات الإسعاف والوحدات الصحية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد أكبر مشروعات التنمية الشاملة في تاريخ الدولة المصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف المصري، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يحقق العدالة المكانية ويعزز فرص التنمية في مختلف المحافظات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع تكثيف المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موجهة بإعداد خطط تنفيذ متكاملة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المنفذة، بما يضمن سرعة الانطلاق في تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز المستهدفة، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات، لضمان تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية، وتسليمها للمواطنين بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات، من بينها( الغربية - القليوبية - كفر الشيخ- دمياط- الأقصر- أسوان- بني سويف- أسيوط- المنيا- الفيوم )، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.

الإسكان حياة كريمة الجهاز المركزي للتعمير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

طلاب الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

ترشيحاتنا

الوسواس

علي جمعة: الوسواس من أبواب الابتلاء وعلى الإنسان التغلب عليه

تهور الشباب

حكم الاستعراض بالموتوسيكل على الطرق.. دار الإفتاء تحذر من تهور الشباب

العلاج النفسي

حكم التحدث مع المعالج النفسي في الأمور الزوجية الخاصة.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد