وزير الزراعة: صناعة الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعاً مع قيادات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة المهندس محمود العناني، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وممثلي كافة شعب القطاع "الجدود، الأمهات، بداري التسمين، أمهات البياض، المجازر، والأعلاف"، للوقوف على مستجدات المنظومة وسبل توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي بالتنسيق مع جهات التمويل، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص عليها مع المنتجين وممثلي القطاعات الإنتاجية.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن صناعة الدواجن تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي ودعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مشدداً على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم لصغار المربين وكبار المنتجين على حد سواء، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة بالدول العربية والأفريقية والأجنبية لضمان استدامة وتطوير هذا القطاع الواعد، خاصة بعد اعتماد مصر دولياً ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفق ضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).

وأشار فاروق، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة، لسرعة تحريك الملفات التصديرية واختراق أسواق جديدة لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي، وذلك عقب الطفرة الإنتاجية الكبيرة التي حققتها مصر مؤخراً، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء إلى نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو 14% مقارنة بالعام الماضي 1.4 مليار طائر، كما قفز إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق 14 مليار بيضة، إلى جانب زيادة الناتج المحلي من الدجاج البلدي بنسبة 12.5% ليسجل 360 مليون طائر مقابل 320 مليون طائر في الفترة المقابلة.

وبحث الاجتماع، سبل تقديم آليات تمويلية ميسرة للمربين بالتعاون والشراكة مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بهدف دعم شراء مستلزمات الإنتاج الرئيسية من أعلاف وكتاكيت وأدوية ولقاحات بيطرية، فضلاً عن تمويل تطوير وتحديث عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في الحد من الهدر وتحسين معدلات الأداء الإنتاجي ورفع العائد الاقتصادي ومستوى دخل المربين.

ووجه فاروق كافة القطاعات المعنية بالوزارة بالعمل الفوري على تذليل كافة العقبات التي تواجه مربي ومنتجي الدواجن، مع تكثيف الحملات الرقابية على صناعة وتداول الأعلاف بالأسواق لضمان جودة مستلزمات الإنتاج واستقرار الأسعار.

وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تقدير الاتحاد لجهود وزارة الزراعة وحرصها المستمر على التواصل المباشر مع المنتجين، مؤكداً أن هذه الشراكة المثمرة والتسهيلات المقدمة ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق استقرار الأسواق، واستعادة مصر لمكانتها التصديرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.