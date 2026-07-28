وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات بمدن الصعيد الجديدة.

وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروعات، مع سرعة تلافي أي ملاحظات فنية أولًا بأول قبل أعمال الاستلام، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية ومعايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ففي مدينة الفيوم الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات الإسكان والزراعة والتنمية، من خلال نتائج جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، ومسئولي القطاع بالمدينة، بحضور المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولي الجهاز.

وشملت الجولة متابعة أعمال الزراعة والتجميل والتنمية بعدد من ميادين ومناطق المدينة، وأعمال تنسيق المواقع وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، كما تم تفقد مشروع تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل «المرحلة السادسة» بمنطقة شمال الحي الأول، والذي يضم 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية، حيث تم التوجيه بتكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، إلى جانب استمرار حملات رفع الإشغالات والمخلفات والتشوينات من الطرق والمحاور الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف الخدمات وأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية ومنطقة «ابني بيتك 2»، من خلال نتائج الجولة التفقدية التي أجراها المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولي الجهاز، والتي شملت أعمال النظافة والصيانة والمرافق بالمنطقة الصناعية، مع التوجيه بتكثيف المتابعة اليومية لأداء شركة النظافة وانتظام تفريغ الحاويات ورفع المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد المواقع المخصصة للزراعة، والبدء في زراعة تلك المساحات، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وتوفير الظل.

كما تضمنت المتابعة مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامة مكونات شبكة الكهرباء، وسرعة الانتهاء من أعمال إعادة رصف مرمات الغاز بمنطقة «العائلي الثاني»، والبدء الفوري في تنفيذ الأعمال داخل منطقة «ابني بيتك 2»، فضلًا عن فتح الشوارع المغلقة أمام حركة المواطنين وإزالة الإشغالات والمخلفات، ورفع المخلفات المتراكمة بإحدى المناطق الخضراء تمهيدًا لإعادة تأهيلها وتطويرها وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بها لتحويلها إلى متنفس حضاري يخدم سكان المنطقة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تابعت الوزيرة استمرار تنفيذ أعمال زراعة الأشجار كثيفة الظل بمختلف أنحاء المدينة، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بالتنسيق مع شباب وشابات ملتقى أسيوط الجديدة، حيث شملت الأعمال منطقة عمارات إسكان الشباب، إلى جانب مدخل المدينة من ناحية المنطقة التكنولوجية مع استمرار أعمال المبادرة خلال الفترة المقبلة لتشمل مناطق جديدة بالمدينة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، حملة موسعة لاسترداد أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الغابات الشجرية، في إطار جهود الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات، حيث أسفرت الحملة عن استرداد 240 فدانًا بمنطقة الغابات الشجرية، منها 90 فدانًا بمنطقة الـ5000 فدان، بالإضافة إلى 150 فدانًا أخرى بالمنطقة ذاتها.

وفي مدينة أخميم الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان موقف انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ورفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، من خلال الجولة الميدانية التي أجراها المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، لمتابعة آليات استقبال طلبات المواطنين ومراحل فحصها وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وفي هذا الإطار أكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة وسرعة الانتهاء من الملفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وسرعة دراسة الطلبات والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.

وفي مدينة قنا الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة التي أجراها المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولي الجهاز، بمشروع وحدات «ديارنا» السكني بمنطقة النوادي بالحي السكني الأول، والذي يضم 9 عمارات سكنية نموذج (B)، حيث شملت الأعمال الخارجية للعمارات "المحارة وتجهيز الواجهات"، إلى جانب الوحدات السكنية من الداخل والتشطيبات الأولية بالممرات والغرف وأعمال تركيب السيراميك وتأسيس شبكات الكهرباء والسباكة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة شبكات ومرافق البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في أعمال الزراعة والتشجير والتجميل وزيادة المساحات الخضراء، بما يعزز مقومات التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية أفضل لسكان مدن الصعيد الجديدة.