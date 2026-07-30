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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: تعامل الدولة مع حادث ميناء دمياط عكس أداءً مؤسسيًا مسؤولًا

الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر
الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن تعامل الدولة مع حادث ميناء دمياط عكس أداءً مؤسسيًا مسؤولًا، من خلال إعلان نتائج التحقيقات الأولية ومواصلة استكمالها وصولًا إلى الحقيقة الكاملة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وقال مرشد إن الأحداث المرتبطة بالأمن القومي تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الروايات التي تسبق نتائج التحقيقات، مؤكدًا أن البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية تظل المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة في مثل هذه الوقائع.

وأضاف أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، بما يحافظ على أمن الدولة واستقرارها، ويصون مقدراتها في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، ودعم جهود مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات، وعدم إتاحة الفرصة لمن يسعون إلى استغلال الأحداث لإثارة البلبلة أو التشكيك في مؤسسات الوطن.

واختتم مرشد تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في قدرة الدولة على استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائجها، بما يحفظ الأمن القومي ويعزز استقرار الدولة المصرية.

نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور مجدي مرشد حادث ميناء دمياط

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