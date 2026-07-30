تغيير تاريخي في تصميم الآيفون القادم.. لماذا تخطط أبل؟

من المتوقع أن يصل هاتف آيفون الخاص بالذكرى السنوية العشرين لشركة ابل في خريف عام 2027،

يعد من المتوقع أن يُعيد هذا الجهاز، من نواحٍ عديدة، تجربة هاتف iPhone X، الذي احتفل بالذكرى العاشرة لإطلاقه عام 2017، وذلك بالتخلي عن زر الشاشة الرئيسية وتقديم شاشة كاملة الحواف.

تشير الشائعات إلى أن طراز 2027 سيُحدث نقلة نوعية في لغة التصميم التي ميزت هواتف iPhone منذ ذلك الحين، ومن المرجح أن يُرسي معايير التصميم للسنوات القادمة.

ومن المتوقع إطلاق الجهاز في خريف عام 2027 بالتزامن مع إطلاق الجيل الثاني من هواتف iPhone القابلة للطي.

تصميم زجاجي بالكامل

تسعى أبل إلى تصميم شاشة رباعية الانحناء متساوية العمق، تحافظ على انحناءها بشكل طفيف للغاية، باستخدام ما يُسمى "الانحناءات الدقيقة" بدلاً من الانحناء الحاد على الجانبين. قد يُضفي هذا الشكل الأكثر انسيابية شعوراً طبيعياً عند التمرير من حافة الشاشة، ويمنع تشوه المحتوى المعروض، ويُحسّن من ملمس الجهاز عند حمله.

قد أشارت التسريبات إلى أن الجهاز يختلف عن شاشات العرض التقليدية رباعية الانحناء أو الشاشات المنحنية الموجودة في هواتف أندرويد، وقد يعتمد على مزيج من الانكسار البصري، وهياكل توجيه الضوء، وخداع بصري مصمم بدقة لجعل الإطار يبدو وكأنه يختفي عن الأنظار. وقد تعكس آبل هذا التوجه في علامتها التجارية، حيث زعم أحد التقارير أنها قد تسوّق الشاشة تحت اسم " شاشة الزجاج السائل "، مما يعكس لغة تصميم برامجها الحالية.

تصميم واجهة أمامية

تشير التقارير إلى أن آبل تسعى إلى تصميم واجهة أمامية خالية تمامًا من أي فتحات، بنقل نظام التعرف على الوجه وكاميرا السيلفي أسفل الشاشة، حيث وصف أحد التقارير نافذة "زجاجية شفافة دقيقة" تسمح لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء الخاصة بنظام التعرف على الوجه بالمرور عبر الشاشة.

ورغم ذلك، فإن هذه التقنية من غير المرجح أن تكون جاهزة تمامًا بحلول عام 2027، وبينما لا تزال آبل تختبر كاميرا أسفل الشاشة ، يبدو من المرجح أن يبقى ثقب صغير أو نسخة مصغرة من " الجزيرة الديناميكية" الأصغر حجمًا المتوقعة في طرازات iPhone 18 Pro .

تشير التقارير إلى أن شركة آبل تخطط لإصدار طرازين للاحتفال بالذكرى السنوية بحجم 6.3 و6.9 بوصة تقريبًا، بما يتماشى مع iPhone 18 Pro و Pro Max، ولكن قد يكون الطراز الأكبر حجمًا أكبر قليلاً ويتم تسويقه كجهاز بحجم 7 بوصات نظرًا لحوافه الأنحف.