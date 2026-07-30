قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني
الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تغيير تاريخي في تصميم الآيفون القادم.. لماذا تخطط أبل؟

هاتف iPhone X
هاتف iPhone X
لمياء الياسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

من المتوقع أن يصل هاتف آيفون الخاص بالذكرى السنوية العشرين لشركة ابل في خريف عام 2027، 
يعد من المتوقع أن يُعيد هذا الجهاز، من نواحٍ عديدة، تجربة هاتف iPhone X، الذي احتفل بالذكرى العاشرة لإطلاقه عام 2017، وذلك بالتخلي عن زر الشاشة الرئيسية وتقديم شاشة كاملة الحواف. 

تشير الشائعات إلى أن طراز 2027 سيُحدث نقلة نوعية في لغة التصميم التي ميزت هواتف iPhone منذ ذلك الحين، ومن المرجح أن يُرسي معايير التصميم للسنوات القادمة.

 ومن المتوقع إطلاق الجهاز في خريف عام 2027 بالتزامن مع إطلاق الجيل الثاني من هواتف iPhone القابلة للطي.

تصميم زجاجي بالكامل 

  تسعى أبل إلى تصميم شاشة رباعية الانحناء متساوية العمق، تحافظ على انحناءها بشكل طفيف للغاية، باستخدام ما يُسمى "الانحناءات الدقيقة" بدلاً من الانحناء الحاد على الجانبين. قد يُضفي هذا الشكل الأكثر انسيابية شعوراً طبيعياً عند التمرير من حافة الشاشة، ويمنع تشوه المحتوى المعروض، ويُحسّن من ملمس الجهاز عند حمله.

قد أشارت التسريبات إلى أن الجهاز  يختلف عن شاشات العرض التقليدية رباعية الانحناء أو الشاشات المنحنية الموجودة في هواتف أندرويد، وقد يعتمد على مزيج من الانكسار البصري، وهياكل توجيه الضوء، وخداع بصري مصمم بدقة لجعل الإطار يبدو وكأنه يختفي عن الأنظار. وقد تعكس آبل هذا التوجه في علامتها التجارية، حيث زعم أحد التقارير أنها قد تسوّق الشاشة تحت اسم " شاشة الزجاج السائل "، مما يعكس لغة تصميم برامجها الحالية. 

 تصميم واجهة أمامية 

 تشير التقارير إلى أن آبل تسعى إلى تصميم واجهة أمامية خالية تمامًا من أي فتحات، بنقل نظام التعرف على الوجه وكاميرا السيلفي أسفل الشاشة، حيث وصف أحد التقارير نافذة "زجاجية شفافة دقيقة" تسمح لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء الخاصة بنظام التعرف على الوجه بالمرور عبر الشاشة. 

ورغم ذلك، فإن هذه التقنية من غير المرجح أن تكون جاهزة تمامًا بحلول عام 2027، وبينما لا تزال آبل تختبر كاميرا أسفل الشاشة ، يبدو من المرجح أن يبقى ثقب صغير أو نسخة مصغرة من " الجزيرة الديناميكية" الأصغر حجمًا المتوقعة في طرازات iPhone 18 Pro .

تشير التقارير إلى أن شركة آبل تخطط لإصدار طرازين للاحتفال بالذكرى السنوية بحجم 6.3 و6.9 بوصة تقريبًا، بما يتماشى مع iPhone 18 Pro و Pro Max، ولكن قد يكون الطراز الأكبر حجمًا أكبر قليلاً ويتم تسويقه كجهاز بحجم 7 بوصات نظرًا لحوافه الأنحف.

هاتف آيفون هاتف iPhone X زر الشاشة لغة التصميم هواتف iPhone هواتف iPhone القابلة للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع شراكة بين أديداس والاتحاد المصري لكرة اليد لدعم المنتخبات الوطنية

أنشيلوتي

أنشيلوتي: خسرنا أمام النرويج بسبب استراحة شرب المياه

أنشيلوتي

أنشيلوتي يكشف موقفه من مشاركة كبار منتخب البرازيل في المواجهات القادمة

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد