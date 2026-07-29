افتح هاتفك تفتح ساعتك .. ميزة جديدة من جوجل هتقلب الموازين

يبدو أن جوجل تعمل على تطوير ميزة فتح القفل من الهاتف إلى ساعات بيكسل وستقوم هذه الميزة بفتح ساعتك تلقائيًا بعد فتح هاتفك Pixel المقترن، مما يعكس فعليًا ميزة فتح الساعة الحالية.

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن تصل تلك الميزة الحصرية لأجهزة Pixel من خلال تطبيق خدمات الهاتف والساعة المُتصلة من Google.

ميزة فتح قفل الهاتف

تتيح جوجل بالفعل لساعات Pixel المتوافقة مساعدتك في فتح هاتفك من خلال ميزة فتح القفل بالساعة ، والتي تعد حصرية لأجهزة Pixel وليست مكونًا عامًا لنظام Wear OS.

يُشير أحد النصوص إلى صفحة الإعداد بعبارة "افتح ساعتك باستخدام هذا الهاتف"، بينما تشرح الإشعارات الترويجية بالضبط ما تفعله هذه الميزة، أي يمكن للمستخدمين تخطي إدخال رمز PIN أو نمط وفتح هواتفهم ببساطة لاستخدام ساعتهم.

قد يرى المستخدمون أيضًا إشعارات مثل "هل تريد فتح ساعتك تلقائيًا؟" و "أصبح فتح ساعتك أسهل الآن"، مما يشير إلى أن جوجل تعتزم تنبيه المستخدمين بنشاط بشأن هذه الميزة بعد أن تصبح متاحة.

كما هو الحال مع ميزة فتح قفل الساعة الحالية، يبدو أن ميزة فتح قفل الهاتف بالساعة تتطلب إعدادًا لمرة واحدة. تشير عبارات مثل "أدخل رمز PIN/النمط الحالي على ساعتك" إلى أنك ستحتاج إلى التحقق من بيانات اعتماد ساعتك الحالية قبل السماح للهاتف بفتح قفلها تلقائيًا.

رمز PIN لفتح قفل ساعة جوجل بيكسل 2

بمجرد التفعيل، يحتوي التطبيق على رسائل حالة تتضمن "فتح ساعتك" و "تم فتح الساعة"، مما يدل على أن عملية الفتح تحدث تلقائيًا بعد مصادقة الهاتف المقترن.