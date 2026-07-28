بضغطة زر .. تطبيق مجاني من "جوجل" يوفر 10 جيجابايت في هاتفك

استعرض موقع "أندرويد بوليس" (Android Police) التقني المتخصص تجربة ميدانية لاكتشاف واستعادة أكثر من 10 جيجابايت من مساحة التخزين الضائعة على الهواتف الذكية، باستخدام تطبيق تنظيف البيانات وإدارة الملفات المجاني "فايلز باي جوجل" (Files by Google).

آلية اكتشاف الملفات الزائدة ومساحات التخزين المهدرة

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" في تقريره الصادر اليوم، أظهرت التجربة العملية أن التطبيق نجح في تحديد الملفات المؤقتة المخزنة، والصور المكررة، ومقاطع الفيديو القديمة المحملة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي دون علم المستخدم، والتي تتسبب في استهلاك سعة التخزين الداخلية للهاتف وتراكم البيانات المهدرة.

وأوضح التقرير الفني أن التطبيق يعتمد على خوارزميات ذكية توفر اقتراحات تلقائية للمستخدم لتنظيف الملفات المهدرة بضغطة زر واحدة، دون المساس بالملفات المعتمدة أو البيانات الشخصية الهامة المخزنة على الجهاز.

ميزات تطبيق Files by Google وإدارة السجلات الداخلية

وأفادت البيانات المنشورة بداخل التقرير بأن تطبيق Files by Google يتيح للمستخدمين استعراض المجلدات الكبيرة ونقل البيانات بسهولة إلى ذاكرة خارجية أو خدمات التخزين السحابي، إلى جانب توفير خاصية المشاركة السريعة للملفات بدون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن أداة التنظيف التلقائية المدمجة بداخل التطبيق تنبه المستخدمين دورياً فور تراكم الملفات غير الضرورية (Junk Files) أو الملفات المتبقية بعد حذف التطبيقات، مما يضمن الحفاظ على سرعة الهاتف واستقراره التشغيلي على المدى الطويل.

التوفر الميداني والتحديثات البرمجية للتطبيق

وأشار التقرير الإخباري لموقع Android Police إلى أن التطبيق متوفر مجاناً بالكامل عبر متجر "جوجل بلاي" (Google Play) لجميع الهواتف العاملة بنظام أندرويد، دون إعلانات مدفوعة أو اشتراكات شهرية.

وتواصل شركة جوجل إرسال التحديثات البرمجية الدورية للتطبيق لزيادة دقة التعرف على الملفات المكررة وتحسين واجهة الاستخدام، تمهيداً لتقديم أدوات إدارة أسرع لكافة فئات الهواتف الذكية.