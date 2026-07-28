لما جبريل: الملاعب المصرية يجب أن تكون للموهبة فقط ولا مكان للعنصرية

أكدت الإعلامية لما جبريل أن ما تعرض له اللاعب مكاري يونان في نادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه أمر مرفوض، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة أجرت تحقيقًا في الواقعة، وتم التأكيد على معاقبة المخالف.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الملاعب المصرية يجب أن تكون ساحة للموهبة والالتزام فقط، بعيدًا عن أي ممارسات عنصرية أو تمييزية، مطالبة بضرورة وجود منصة تابعة لوزارة الشباب والرياضة تتيح الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات والتعامل معها بشكل سريع.

بسبب هذه الممارسات

وتابعت أن الرياضة المصرية لا يمكن أن تشهد أي مظاهر للعنصرية، خاصة أن مصر سبق أن تعرضت للظلم بسبب هذه الممارسات خلال منافسات كأس العالم، مؤكدة أهمية ترسيخ قيم الاحترام والمساواة داخل الملاعب.