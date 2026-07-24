أخبار التكنولوجيا | سامسونج تكشف عن نظارات بالذكاء الاصطناعي .. جوجل تسهل الانتقال من آيفون إلى أندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



رغم دعوات الحظر.. مختبر أمريكي يدافع عن الذكاء الاصطناعي الصيني ويكشف الحقيقة



تشهد الولايات المتحدة تصاعدا في الجدل بشأن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان Open-Weight، في ظل تنامي قدراتها وانتشارها، وسط دعوات لفرض قيود عليها بدعوى المخاوف الأمنية، مقابل أصوات ترى أن المنافسة والابتكار هما الخيار الأكثر فعالية.



مزايا عملاق سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 8 Ultra



وسعت سامسونج تشكيلة هواتفها القابلة للطي هذا العام بإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra، الذي يحمل علامة "ألترا" للمرة الأولى في سلسلة Fold، ورغم أن التسمية توحي بقفزة كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة، فإن الهاتف يركز على تحسين تجربة الاستخدام عبر تطويرات تدريجية في العتاد والأداء، بدلا من تقديم تصميم جديد كليا.

هل يستمع هاتفك إلى محادثاتك؟ 7 نصائح لحماية نفسك



في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءا أساسيا من تفاصيل حياتنا اليومية، نعتمد عليها في التواصل، وإنجاز الأعمال، وإدارة حساباتنا ومعلوماتنا الشخصية.

أعلنت شركة سامسونج، عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 8 Ultra باعتباره الإصدار الأكثر تطورا ضمن سلسلة الأجهزة القابلة للطي، في خطوة تستهدف تعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي قبل دخول منافسين جدد محتملين، وعلى رأسهم هاتف آيفون القابل للطي المتوقع ظهوره خلال الفترة المقبلة.

أضافت شركة HMD، هاتفا جديدا إلى سلسلة هواتفها التقليدية يحمل اسم Nokia 123 Shield، حيث تقدمه كأرخص خيار لديها مزود بميزات مقاومة الماء والغبار.

أعلنت شركة Augmental طرح جهازها المبتكر MouthPad رسميا في الأسواق بعد أن ظهر لأول مرة كفكرة تجريبية خلال معرض CES 2024، إلى جانب إطلاق النسخة التجريبية من جهاز Vox القابل للارتداء، في خطوة تهدف إلى تطوير وسائل جديدة للتحكم بالأجهزة الرقمية دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

بعد أشهر من التكهنات، أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هواتفها القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 8، والتي تأتي بمجموعة واسعة من التحسينات.



لطالما كان الانتقال من هاتف آيفون إلى جهاز يعمل بنظام أندرويد عملية معقدة، لكن جوجل تسعى لتغيير هذه التجربة مع إطلاق Android 17، حيث قدمت الشركة نسخة مطورة بالكامل من أداة Android Switch قادرة على نقل كمية أكبر من البيانات مقارنة بأي إصدار سابق.



أعلنت شركة سامسونج، رسميا دخولها سوق النظارات الذكية خلال فعاليتها Galaxy Unpacked التي أقيمت في لندن، حيث كشفت عن نظارات ذكية جديدة تعمل بمنصة Android XR من جوجل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini AI.