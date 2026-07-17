باحثون يطورون أداة ذكاء اصطناعي تصنع لغات جديدة بالكامل

ابتكر باحثون أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز حدود ترجمة اللغات إلى مرحلة أكثر تقدما، إذ تستطيع تصميم لغات جديدة بالكامل من الصفر، بامتلاكها مفردات وقواعد وأصوات خاصة بها، في تطور قد يفتح مجالات جديدة أمام أبحاث اللغة وصناعة العوالم الخيالية في السينما والأدب.

وكشف بحث جديد عن أداة تحمل اسم ConlangCrafter، تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة LLMs لإنشاء لغات اصطناعية لا تشبه بالضرورة أي لغة بشرية موجودة.

وأوضح موريس ألبر، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المساعد المرتقب في جامعة ميامي، أن الهدف من المشروع هو ابتكار لغات تحتوي على خصائص غير شائعة في اللغات التي يتحدث بها البشر حاليا.

وبمشاركة الباحثين موران يانوكا، راجا جيريس، وغاشبر بيغوش، تمكن الفريق بالفعل من إنشاء أكثر من 60 لغة جديدة باستخدام الأداة، كما أتاح الكود الخاص بها للعامة لتجربتها.

كيف يصنع الذكاء الاصطناعي لغة جديدة؟

تتيح أداة ConlangCrafter للمستخدم تقديم تعليمات محددة حول شكل اللغة المطلوبة، ثم تتولى نماذج الذكاء الاصطناعي بناء النظام اللغوي وفقا لهذه الشروط.

أداة ConlangCrafter

وجرب الفريق إنشاء لغات غير تقليدية، من بينها:

- لغة لا تحتوي على أي أصوات ساكنة.

- لغة مصممة لكائن فضائي يشبه الحبار، يتواصل عبر الألوان والإيماءات بدلا من الكلام.

وبعد تكوين اللغة، تستطيع الأداة ترجمة الجمل إليها، ومراجعة نتائجها، واكتشاف التناقضات وتصحيحها، مع تحديث دليل مستمر لقواعد اللغة أثناء عملية التطوير.

تقسيم المهمة كان سر النجاح

يرى ألبر أن نجاح الأداة لم يعتمد على مطالبة الذكاء الاصطناعي فقط بـ"اختراع لغة"، بل على تقسيم المهمة الضخمة إلى مراحل أصغر.

وقال إن الفريق اعتمد على جعل نماذج الذكاء الاصطناعي تحل كل جزء من المشكلة بشكل منفصل، ثم دمج النتائج معًا لإنشاء نظام لغوي متكامل.

أكثر من مجرد تجربة ممتعة

رغم أن فكرة إنشاء لغة بالذكاء الاصطناعي تبدو كأنها تجربة للترفيه، يرى الباحثون أن لها استخدامات عملية عديدة.

فقد تساعد الأداة:

- الكتاب وصناع الأفلام على ابتكار لغات خيالية مقنعة للأعمال المستقبلية، كما حدث في أعمال مثل Game of Thrones وThe Lord of the Rings.

- الباحثين في دراسة اللغات غير الموثقة بشكل كاف.

- فهم كيفية تطور اللغات وتغيرها عبر الزمن.

وبذلك قد لا يكتفي الذكاء الاصطناعي مستقبلا بفهم اللغات البشرية فقط، بل يصبح قادرا أيضا على ابتكار لغات جديدة لم يتحدث بها أحد من قبل.