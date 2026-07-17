عايز يزود المشاهدات.. القبض على شخص نشر فيديو لموظف يدفع عامل خردة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام موظف بأحد الأحياء ببورسعيد بدفع عامل جمع خردة.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم ، سبق تداوله عام 2023 وإتخذت الجهات الإدارية المنوطة بالمحافظة إجراءاتها آنذاك ، وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بإعادة نشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

