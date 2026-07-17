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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تنفي استهداف إيران قاعدة التنف في سوريا

القيادة المركزية الامريكية
القيادة المركزية الامريكية
القسم الخارجي

نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) صحة التقارير التي تحدثت عن تعرض قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرقي سوريا لهجوم إيراني، مؤكدة أن القاعدة لم تتعرض لأي استهداف، وأن المزاعم المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى وقائع ميدانية.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية، إن التقارير التي زعمت تعرض قاعدة التنف لهجوم صاروخي أو بطائرات مسيّرة "غير صحيحة"، مشددة على أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المنتشرة في القاعدة تواصل تنفيذ مهامها بصورة طبيعية، ولم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة أي هجوم. وأضافت أن هذه الادعاءات تندرج ضمن معلومات مضللة يتم تداولها خلال فترة تشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية.

وجاء البيان الأمريكي ردًا على تقارير تداولتها وسائل إعلام ومنصات مقربة من إيران، تحدثت عن استهداف قاعدة التنف الواقعة قرب المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وربطت الهجوم بالتصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إلا أن القيادة المركزية نفت تلك المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة عدم وقوع أي هجوم على القاعدة.

وتعد قاعدة التنف إحدى أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، حيث تتمركز فيها قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، كما تؤدي دورًا استراتيجيًا في مراقبة المنطقة الحدودية والحد من تحركات الجماعات المسلحة وشبكات تهريب الأسلحة بين سوريا والعراق. وقد تعرضت القاعدة خلال السنوات الماضية لعدة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ نُسبت إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران، ما جعلها إحدى أكثر المواقع العسكرية الأمريكية تعرضًا للتهديد في المنطقة.

ويأتي نفي القيادة المركزية في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تبادل للضربات العسكرية وتصاعد الحرب الإعلامية بين الطرفين. ويرى مراقبون أن انتشار معلومات غير مؤكدة بشأن استهداف قواعد عسكرية أمريكية قد يزيد من حدة التوتر ويؤثر في الرأي العام، ما يدفع الجهات الرسمية إلى إصدار بيانات سريعة لتوضيح حقيقة التطورات الميدانية.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية تعليقًا رسميًا بشأن البيان الأمريكي، كما لم تعلن أي جهة عسكرية مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة التنف خلال الساعات الأخيرة. كذلك، لم تؤكد أي مصادر مستقلة أو منظمات مختصة برصد النزاعات وقوع هجوم على القاعدة في التوقيت الذي أشارت إليه التقارير المتداولة.

القيادة المركزية الأمريكية سوريا إيران القاعدة القيادة المركزية

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