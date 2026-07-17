غزة: استشهاد 8 أشخاص في هجوم لجيش الإحتلال على جنازة في النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد ثمانية فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين في غارة جوية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء إقامة جنازة.

وحسب مصادر طبية في غزة، فقد وصل 12 شهيدا و37 جريحاً إلى مستشفيات القطاع منذ صباح اليوم، إثر هجمات أخرى متفرقة في أنحاء القطاع.

وفي وقت سابق، كشف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تراجع كبير في خطط "مجلس السلام" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

إعادة إعمار غزة

ووفقاً للتقرير، فقد تقلصت المساعي الطموحة لإعادة بناء القطاع بأكمله لتقتصر على مشروع تجريبي محدود في جنوب غزة، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الزخم الدبلوماسي وتجنب انهيار مساعي التسوية بالكامل.