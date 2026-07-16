انقلاب على هدنة أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 60% من قطاع غزة

قال ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب تسيطر الآن على أكثر من 60% من أراضي قطاع غزة، أي أكثر بكثير من الجزء الذي سُمح لإسرائيل بالاحتفاظ به مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في أكتوبر 2025.

وقال قائد القيادة المركزية اللواء آفي بلوث، خلال مراسم تسليم القيادة أمس لقائد الفرقة 99، التي عملت قواتها في القطاع خلال السنوات الأخيرة: "نقف هنا بالقرب من شمال قطاع غزة، ننظر إلى كل ما حققناه - وقد حققنا الكثير. أكثر من 60% من القطاع تحت سيطرتنا"، وفقا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "هناك منطقة آمنة للمستوطنات القريبة من حدود غزة، تسيطر عليها فرقتان وأفضل جنود الجيش الإسرائيلي، ولم يعد خطر الغزو، كما حدث قبل نحو ثلاث سنوات، قائمًا".

ومع ذلك، أشار بلوث إلى أن "حماس لا تزال تسيطر على جزءها من القطاع، ولا تزال تمتلك قدرات متبقية، وأن رؤيتها لتدمير إسرائيل لم تتغير".

في مايو صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر جيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من قطاع غزة.

في بداية الهدنة، كان جيش الاحتلال يسيطر على نحو 53% من القطاع الفلسطيني الممزق بالحرب، بينما كانت حماس تسيطر على النسبة المتبقية البالغة 47%، حيث يعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة.