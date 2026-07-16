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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قافلة "زاد العزة" الـ236 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

زاد العزة .. من مصر إلى غزة
زاد العزة .. من مصر إلى غزة
أ ش أ

انطلقت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) الـ 236 ، اليوم الخميس، تمهيدا للدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والتي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وكانت باحة معبر رفح الخارجية شهدت فى وقت مبكر من صباح اليوم اصطفاف الدفعة الـ236من الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.

وصرح مصدر مسئول في الهلال الأحمر المصري بأن الشاحنات، التي تضمها القافلة تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتي تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.. مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخالها إلى القطاع.

وأشار إلي أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة ، بلغت نحو 57 ألف شاحنة حملت أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.

زاد العزة من مصر إلى غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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