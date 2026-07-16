قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والدينار الكويتي والعملات اليوم الخميس
ضبط طالب صور امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 وأرسله لجروبات الغش
وفاة الشيخ عبد الفتاح علي علام وكيل الأزهر الأسبق
الوزير: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض أحد أهم مشروعات النقل البحري
تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان
وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور
استقرار أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 73 جنيهًا والجمبري يقترب من 500 جنيه
اتحاد الكرة: كل ما تردد بشأن حصول حسام حسن على راتب 6 ملايين جنيه " غير صحيح"
اتحاد الكرة: شوقي غريب مرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.. والرمادي وعظيمة للمنتخب الأولمبي
المرشد الإيراني: مضيق هرمز صار خاضعًا لسيادتنا بقرار من خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف كواليس رحيل تريزيجيه: كل شيء تم بالتراضي

تريزيجيه
تريزيجيه
يارا أمين

كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن إنهاء العلاقة بين الطرفين جاء باتفاق كامل وبروح من الاحترام المتبادل، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى نادي الرياض.

وقال فايق، خلال برنامجه "فايق في المونديال"، إن بيان الأهلي بشأن تريزيجيه تضمن عبارة "إنهاء التعاقد"، موضحًا أن الأمر يتعلق بإجراءات تعاقدية اتفق عليها الطرفان.

وأضاف: "الأهلي خلص مع اللاعب بحيث يسيبه يروح يمضي لنادي الرياض، وكل حاجة حصلت بالاتفاق بين الأهلي وتريزيجيه بالصيغة دي".

وأكد فايق أن العلاقة بين النادي واللاعب لا تزال قوية، قائلًا: "هل الأهلي بيقدر تريزيجيه؟ آه بنسبة مليون في المية، وهل اللاعب بيعشق الأهلي؟ آه، بيموت فيه".

وأشار إلى أن تريزيجيه سبق وأن تحدث عن التضحيات التي قدمها من أجل العودة إلى القلعة الحمراء، والتنازلات التي قام بها في عقده السابق، مؤكدًا أن اللاعب وضع مصلحة الأهلي فوق أي اعتبارات أخرى.

واختتم فايق تصريحاته قائلًا: "لما تريزيجيه عرف إن الأهلي محتاج خطوة معينة، قال أنا هعمل اللي الأهلي عايزه، وتحت الضغوط الجماهيرية والرغبة في تحقيق مصلحة النادي، وافق على إنه يخرج للتجربة الجديدة بكل ود واحترام وشياكة".

إبراهيم فايق محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

راس البر

تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر

خالد الغندور

الكرة دوارة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بسبب تجاهل بعض نجوم المنتخب بعد كأس العالم

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الطقس

الأرصاد: الأجواء حارة رطبة نهارا والمحسوسة بالقاهرة تصل لـ37 درجة

صورة ارشيفية

موجة حر شديدة تجتاح تونس وتحذيرات من مخاطر صحية في 12 ولاية

أرشيفية

اعرف الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026

بالصور

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد