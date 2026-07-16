إبراهيم فايق يكشف كواليس رحيل تريزيجيه: كل شيء تم بالتراضي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن إنهاء العلاقة بين الطرفين جاء باتفاق كامل وبروح من الاحترام المتبادل، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى نادي الرياض.

وقال فايق، خلال برنامجه "فايق في المونديال"، إن بيان الأهلي بشأن تريزيجيه تضمن عبارة "إنهاء التعاقد"، موضحًا أن الأمر يتعلق بإجراءات تعاقدية اتفق عليها الطرفان.

وأضاف: "الأهلي خلص مع اللاعب بحيث يسيبه يروح يمضي لنادي الرياض، وكل حاجة حصلت بالاتفاق بين الأهلي وتريزيجيه بالصيغة دي".

وأكد فايق أن العلاقة بين النادي واللاعب لا تزال قوية، قائلًا: "هل الأهلي بيقدر تريزيجيه؟ آه بنسبة مليون في المية، وهل اللاعب بيعشق الأهلي؟ آه، بيموت فيه".

وأشار إلى أن تريزيجيه سبق وأن تحدث عن التضحيات التي قدمها من أجل العودة إلى القلعة الحمراء، والتنازلات التي قام بها في عقده السابق، مؤكدًا أن اللاعب وضع مصلحة الأهلي فوق أي اعتبارات أخرى.

واختتم فايق تصريحاته قائلًا: "لما تريزيجيه عرف إن الأهلي محتاج خطوة معينة، قال أنا هعمل اللي الأهلي عايزه، وتحت الضغوط الجماهيرية والرغبة في تحقيق مصلحة النادي، وافق على إنه يخرج للتجربة الجديدة بكل ود واحترام وشياكة".