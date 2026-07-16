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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيلينجهام : اللعب ضد ميسي في كأس العالم لا يصدق

بيلينجهام
بيلينجهام
عبدالله هشام

علق جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا على مباراة الأرجنتين التي انتهت في الدقائق الأخيرة لصالح التانجو رغم تقدم الاسود الثلاثة في البداية.

وقال جود بيلينجهام عن مواجهة ميسي : اللعب ضده في هذه البطولة هو أمر لا يصدق، أتمنى له الكثير من التوفيق.

وأضاف :الأمر مؤلم للغاية. كنت أريد أن أكون جزءًا من منتخب إنجلترا الذي ينجح أخيرًا في تحقيق اللقب، أن أقف هنا وأقول للجماهير الأمور نفسها التي ربما سمعوها لسنوات طويلة، فهذا مؤلم جدًا.

وواصل : أتمنى لو كان بإمكاني أن أقول شيئًا أكثر، أو أن أقدم انتصارًا أو انتصارين إضافيين، لكن في هذه اللحظة ذهني مشوش بسبب خيبة الأمل. أنا آسف

واختتم بيلينجهام تصريحاته قائلا :سأعود، وسنعود جميعًا، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إعادة اللقب إلى الوطن.

موعد نهائي كأس العالم

واصل منتخب الأرجنتين رحلته الناجحة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية المرتقبة، التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى حصد لقب كأس العالم 2026 واعتلاء عرش الكرة العالمية، بعدما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ النهائي عقب فوزه على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، ليعد النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة.

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