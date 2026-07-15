لاعب منتخب إنجلترا: نعرف قيمة ميسي لكن لدينا لاعبون مميزون

كشف مارك جيهي، لاعب منتخب إنجلترا، عن شعوره قبل مواجهة ميسي والأرجنتين في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال جيهي، في تصريحات صحفية: “ندرك جيدًا من هو ميسي، ونعلم مدى خطورته وتهديده كلاعب في منتخب الأرجنتين، لكننا في المقابل نمتلك أيضاً لاعبين رائعين في صفوفنا وسنعمل على الاستفادة من قوتهم”.

وعن لقاء فرنسا وإسبانيا، رد جيهي: “لم أشاهدها لأنني كنت نائمًا في الطائرة، لكن بالطبع أهنئ منتخب إسبانيا”.

موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لحجز مقعده في المباراة النهائية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports MAX 1، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.