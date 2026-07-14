قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل بين منتخب الأرجنتين ومنافسه إنجلترا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026

يستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء غدا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل منتخب الأرجنتين اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع منتخب إنجلترا إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني على التوالي لصالح اسطورتهم ليونيل ميسي الذي يشارك في المونديال الأخير له في مشواره مع كرة القدم.

وفي المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

تبث مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 حصرياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

إليك التفاصيل وترددات القنوات المتاحة:

الموعد:

الأربعاء، 15 يوليو 2026 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

تردد القنوات الناقلة:

شبكة beIN Sports (الناقل الحصري):

تذاع عبر قنوات beIN MAX

القنوات المجانية الناقلة:

بث المباراة مجاناً عبر القنوات الجزائرية على قمر النايل سات بالترددات التالية:

التردد:

11680

الاستقطاب:

أفقي (H)

معدل الترميز:

27500