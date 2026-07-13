حسام حسن: الضغط التحكيمي في الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين أثر على تركيز اللاعبين

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الضغط الذي مارسه الحكم الفرنسي خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين؛ تسبب في زيادة حالة التوتر لدى لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن الفريق واجه ظروفًا صعبة خلال اللقاء.

وقال حسام حسن، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”، أن التغييرات الاضطرارية التي شهدتها المباراة، بجانب كثرة الإنذارات التي حصل عليها لاعبو المنتخب، زادت من صعوبة الموقف، خاصة في ظل شعور اللاعبين بأن بعض القرارات لم تكن في صالحهم.

اللحظات الحاسمة من المباراة

ولفت المدير الفني لمنتخب مصر، إلى أن عدم احتساب بعض الأخطاء التي كان يستحقها المنتخب؛ زاد من إحساس اللاعبين بالتعرض للظلم، وهو ما وضعهم تحت ضغط نفسي كبير خلال اللحظات الحاسمة من المباراة.