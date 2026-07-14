فى ذكراها.. قصة رحيل أسمهان فى ظروف غامضة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة أسمهان، التي ولدت في 25 نوفمبر عام 1912، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1944، إذ توفيت فى ظروف غامضة، بعد مسيرة فنية لم تدم طويلًا.

ولدت أسمهان على متن باخرة كانت تنقل عائلتها من تركيا بعد خلاف وقع بين والدها والسلطات التركية ليغادروا الأراضي التركية متجهين إلى سوريا وتحديدا جبل الدورز بلد (آل) الأطرش وهناك عاشت الأسرة حياة سعيدة حتي وفاة الأمير فهد لتقرر الزوجة الهروب إلى مصر بعد قيام الثورة السورية الكبرى.

استقر بعائلتها الحال بحي الفجالة، حيث عانت الأسرة من الفقر والعوز حتي أن والدتها الأميرة علياء اضطرت للعمل في الأديرة وحفلات والأفراح لإعالة أسرتها وكان فريد حينها يعمل في بداية حياته الفنية في صالة (ماري منصور) بشارع عماد الدين ما جعلها تشترك معه في تلك الحفلات بعد أن قامت بتجربة لها بالغناء بجانب والدتها في حفلات الأفراح والإذاعة المحلية وذاع صيتها.

بداية أسمهان الفنية

بزغ نجم أسمهان في سماء الأغنية العربية لتصبح اغنيتها (ليالي الأنس في فيينا) من أشهر الأغاني التي كانت تغنى في الأوساط الراقية.

تفرغت اسمهان لصقل موهبتها وبدأت تشتهر وسط المجتمعات الراقية تطلب لتغني في عائلات علية القوم لتغدو من أشهر مطربات هذه الأوساط وبالتالي كونت علاقات وطيدة بينها وبين الساسة وكبار رجال الدولة والمفكرين والمثقفين.

القدر قادها إلى عالم الفن والشهرة والانتشار فقد استمع اليها الملحن دواد حسني وهي تردد احدي المقطوعات الغنائية بالمنزل اثناء زيارته لشقيقها الفنان السوري فريد الأطرش .. أعجب بها وبصوتها وأطلق عليها منذ ذلك اليوم اسم (اسمهان ) وهو اسم فتاة كانت تشبهها جمالا وصوتا وكان داود حسني متعهدا بتدريبها ولكنها توفيت قبل ان تكمل طريق الشهرة.

وفاة أسمهان المأساوية

استيقظ المجتمع المصري والعربي على خبر فاجع وهو رحيل المطربة السورية (أسمهان) في حادث غامض وتعددت الروايات وكثرت القصص وتبقي حقيقة واحدة وهي أن بداية ونهاية أسمهان كانت في مكان واحد وهو الماء ففي الوقت الذي ولدت فيه على متن باخرة في عرض البحر لقيت مصرعها أيضا في ترعة (الساحل) بالطريق المؤدي لمدينة رأس البر.