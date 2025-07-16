اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

في ظروف غامضة، رحلت الفنانة السورية أسمهان، إحدى أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، بعد حادث مأساوي غرقًا في ترعة الساحل خلال طريقها إلى رأس البر.



وُلدت أسمهان، واسمها الحقيقي آمال الأطرش، على متن باخرة أثناء هروب عائلتها من تركيا إلى سوريا، وعاشت طفولة صعبة في حي الفجالة بالقاهرة بعد انتقال الأسرة إليه.



برزت موهبتها في سن مبكرة وذاع صيتها في الأوساط الراقية، لتصبح صوتًا مميزًا في الأغنية العربية، وقد ربطتها علاقات بكبار المفكرين والساسة في مصر، ومع تعدد الروايات حول وفاتها، تبقى قصتها لغزًا فنيًا مؤثرًا ونهاية مأساوية لصوت استثنائي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/Ce3xv7L9Y9g