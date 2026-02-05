مرموش يتألق والسيتي يبلغ النهائي.. اكتساح نيوكاسل يؤكد عقلية الأبطال

أعرب النجم المصري عمر مرموش عن سعادته الكبيرة بتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عقب التفوق على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، في لقاء أكد فيه السيتي تفوقه الفني والذهني.

تصريحات مرموش: عقلية الفوز صنعت الفارق

وقال مرموش في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" اظهرنا عقلية رائعة منذ الدقيقة الأولى، كنا متماسكين ومركزين للغاية على مهمتنا، وأعتقد أننا جسّدنا شغفنا داخل الملعب، ونحن سعداء جدًا بالوصول إلى النهائي.

وأضاف:في الهدف الأول كنت محظوظًا بعض الشيء، لمستي لم تكن الأفضل لكن الكرة دخلت الشباك أحاول دائمًا الركض والتواجد في المكان المناسب، وأنا سعيد جدًا بتسجيل هدفين.

وتابع: كنت أتمنى تسجيل هاتريك لكنني سعيد بالثنائية وآمل أن ننجح في الفوز بالنهائي.

مرموش: مانشستر سيتي نادي كبير وهدفنا حصد الألقاب

واصل الدولي المصري حديثه مؤكدًا طموحات الفريق، قائلًا: مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم ونحن هنا من أجل الفوز بالألقاب ونبذل أقصى ما لدينا يوميًا للوصول إلى النهائيات والتتويج، وآمل أن نحقق ذلك من أجل اللاعبين الجدد وكذلك القدامى، لأن الجميع يدرك أن كل لقب له قيمته.

ثنائية مرموش تضع السيتي على طريق النهائي

وشهدت المباراة بداية قوية من عمر مرموش، الذي افتتح التسجيل للسيتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وعزز تيجاني رايندرز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل أنتوني ألانجا هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 62 دون أن يغير ذلك من مسار اللقاء.

مواجهة مرتقبة أمام أرسنال في النهائي

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية بعدما تجاوز الأخير تشيلسي في نصف النهائي، على أن تُقام المباراة يوم 22 مارس المقبل، في مواجهة مرتقبة لحسم أول ألقاب الموسم المحلية.