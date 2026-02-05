عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية والرئيس السابق للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية في ملف الصادرات الزراعية، والتي توجت بافتتاح الجناح المصري في معرض "فروت لوجستيكا 2026" بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة قياسية لـ 99 شركة مصرية وطنية.



وقال الجبلي في تصريحات صحفية اليوم، أن وصول حجم الصادرات الزراعية إلى قرابة 9.5 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، هو شهادة ثقة دولية في جودة "العلامة التجارية المصرية" وانعكاس حقيقي لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف الأمن الغذائي والتنافسية العالمية على رأس أولويات العمل الوطني.

واستعرض الجبلي، أهمية هذه الطفرة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري في عدة نقاط جوهرية في مقدمتها تعاظم دور القطاع الزراعي كأحد أهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلي أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية يعد ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والأمن القومي.

وتابع، أيضا توجه الدولة نحو "التصنيع الزراعي" بدلاً من تصدير المواد الخام، أمر في غاية الأهمية وهو ما يعني خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحويل المنتج المصري من مجرد سلعة أولية إلى منتج صناعي ذو قيمة اقتصادية مضاعفة، وبالتالي يضاعف العائد الدولارى.

وأضاف الجبلي، إن نجاح الدولة في فتح أسواق جديدة في فيتنام وجمهورية الدومينيكان يعكس قدرة الدبلوماسية التجارية المصرية على توسيع دائرة المنافسة أمام المنتجات المصرية في أقصى شرق وغرب العالم.

وثمن الجبلي، تبني الوزارة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد، وهو ما يضع مصر على خارطة "الزراعة الذكية" لتقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

كما ثمن جهود وزير الزراعة والوفد المرافق له في برلين، مشيرا إلى أنه يبعث برسالة طمأنة للداخل بأن المنتج المصري قادر على اقتحام أصعب الأسواق الأوروبية بفضل تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، حيث لا نصدر محاصيل فقط، بل نصدر تكنولوجيا، وجهداً بشرياً، وإرادة سياسية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تذليل كافة العقبات أمام استثمارات التصنيع الغذائي وكذلك تذليل العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المصدرين المصريين، معرباً عن طموحه بأن يكون عام 2026 هو "عام الانطلاقة الكبرى" للوصول بالصادرات الزراعية إلى آفاق غير مسبوقة تليق بمكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الحاصلات الزراعية.