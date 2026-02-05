بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران

قال السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن عددًا من البحارة المصريين المحتجزين في إيران سيعودون إلى مصر خلال أيام قليلة، وذلك عقب تدخل قنصلي مباشر من السفارة المصرية في طهران.

وأوضح الجوهري، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، أن السفينة المصرية «هريم البحار» تعرضت للاحتجاز بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية بسبب ارتكاب مخالفات تجارية، حيث تم سحبها إلى ميناء بندر عباس، وكان على متنها أربعة بحارة مصريين.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن ما جرى يُعد احتجازًا قانونيًا للسفينة، وليس واقعة اختطاف كما أُشيع، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعاملت مع الأمر وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأضاف أن القنصل المصري في طهران قام بزيارة البحارة المحتجزين للاطمئنان على أوضاعهم، كما أجرى اتصالات مباشرة مع أسرهم في مصر، مؤكدًا أن الإفراج عن عدد منهم سيتم خلال أيام، في ظل المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية المصرية حتى عودتهم سالمين.