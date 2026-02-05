غزو العراق.. عراقجي يحذر واشنطن من نصيحة نتنياهو المشئومة

أعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نشر مقال قديم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه فيه نصيحة للولايات المتحدة بشأن إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين وغزو العراق.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، نصيحة نتنياهو التي قدمها لواشطن في 2002 بـ"المشئومة"، معتبراً أن نتائجها كانت كارثية على العراق والمنطقة والولايات المتحدة نفسها.

ونشر عراقجي، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، مقتطفات من مقال لنتنياهو في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية آنذاك، مشيراً إلى أن تلك التوصية التي وُصفت في حينها بـ"الحكيمة" تسببت بخسائر هائلة لواشنطن، متسائلا: "هل تستطيعون حقاً إدراك حجم الكلفة التي دفعتها الولايات المتحدة نتيجة اتباع هذه النصيحة السيئة؟".

وتابع ""هل تتذكرون هذه النصيحة الحكيمة من ’السيد أمريكا الأخيرة‘؟ وهل يمكن تخيّل حجم الضرر الذي ألحقته بالولايات المتحدة؟".

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، مع ارتفاع حدة التوتر بين طهران وواشنطن، بشأن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن ضربة عسكرية ضد نظام الملالي.