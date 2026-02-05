الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

تشهد البلاد حالة عدم استقرار الطقس خلال الايام الأخيرة وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ رغم برودة الاجواء ليلاً، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم وخلال الأسبوع المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس 5 فبراير 2026، تشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس دافئ نهاراً وبارد ليلاً على معظم المناطق.

وتسجل درجة الحرارة نهارا 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، وتنخفض إلى 18 ليلا لنشهد حرارة الصيف وبرودة الشتاء .

كما اشارة النشرة الى حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من السبت ٧ فبراير حتى يوم الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦.

و تشير أخر صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب العالية والمتوسطة على أقصى غرب البلاد، بالإضافة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وقد يصاحب ذلك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب غير المؤثرة على جنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، ومناطق محدودة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.