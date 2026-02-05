شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالبة الأزهرية النابغة «مريم عبد العزيز»، التي أتمّت حفظ كتاب الله تعالى رغم فقدانها للبصر، مشيدا بإصرارها وتفوّقها وتميّزها العلمي.

وأثنى فضيلة الإمام الأكبر على إتقان الطالبة مريم لحفظ القرآن الكريم وتمكّنها من أحكام التلاوة، مشيدًا بعزيمتها وإرادتها القوية، ومؤكدًا أن ما حققته يُعدّ نموذجًا مشرّفًا لطالبات الأزهر الشريف، ودليلًا على قدرة أصحاب الهمم على تحقيق النجاح والتميّز. كما شجّعها على الاستمرار في مسيرتها العلمية والقرآنية، ومواصلة الاجتهاد والتفوّق، معربًا عن تقديره لوالدتها وأسرتها لدورهم في رعايتها ومساندتها.

ووجّه شيخ الأزهر بتبنّي موهبة الطالبة مريم، والعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها، وتلبية احتياجاتها التعليمية والمعيشية، بما يُسهم في استكمال مسيرتها وتحقيق طموحاتها المستقبلية.

جدير بالذكر أن الطالبة مريم افتتحت فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره في حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي» بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، وذلك خلال المؤتمر الذي عُقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر، ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي.