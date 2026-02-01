مريم عبدالعزيز: سعيدة بقراءتي أمام شيخ الأزهر في مؤتمر المرأة وأتمنى مقابلته

أعربت مريم عبدالعزيز العربي، البالغة من العمر 25 عامًا، والطالبة بمعهد قراءات فتيات المنصورة، القارئة بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر الخطاب الديني والإعلامي بحقوق المرأة: "إنها شعرت بسعادة وفرحة لا توصف أثناء مشاركتها بالقراءة في الجلسة الافتتاحية، فقالت إن شعورها بالقراءة أمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان فوق الوصف لما حمله من انبهار وسعادة كبيرة.

وأضافت مريم، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنها كانت تتدرب على الآيات، ولم تكن قد حددت آيات بعينها إلى أن اقترح عليها مشايخها وأساتذتها القراءة في موضوع المرأة، قائلة: أشكر كل من ساعدني في اختيار الآيات والحمدلله وُفقت في تلاوتها بفضل الله عز وجل".

وأوضحت أنها شاركت من قبل في عدد من الفعاليات بالإنشاد، من بينها مشاركتها بالإنشاد أمام وكيل الأزهر الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وذلك خلال احتفال المولد النبوي الشريف، كما شاركت في العديد من الفعاليات الأخرى إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تقرأ فيها أمام فضيلة الإمام، .

وأشارت مريم، إلى أمنيتها بلقاء شيخ الأزهر والحديث معه وأداء العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتمكن من تسجيل أناشيدها في استوديوهات متخصصة.

وأكدت مريم عبدالعزيز، أنها ختمت القرآن الكريم في سن 14 عامًا، وحصلت على إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على يد الشيخ أحمد مير – رحمه الله –، كما حصلت على إجازة في القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة على يد الشيخ محمد الصياد حمزة.

ووجهت مريم ، رسالة للراغبين في حفظ القرآن الكريم دعتهم فيها إلى الاستعانة بالله عز وجل والتوجه إلى مشايخ وعلماء متخصصين في حفظ القرآن بالتجويد، مؤكدة أن حفظ القرآن ثمرة عظيمة، وأن القرآن يكون شفيعًا لصاحبه يوم القيامة.

وفي ختام حديثها، أعربت عن امتنانها لوالديها لدعمهم المستمر وتشجيعهم لها منذ الصغر على حفظ القرآن، واصطحابها إلى الكتّاب في قريتها، كما وجهت الشكر لشيخها محمد الصياد لدعمه وتشجيعه الدائم لها في القرآن والإنشاد، مؤكدة أن كل ما وصلت إليه كان بتوفيق الله عز وجل، وأن من يستعن بالله لا يجد صعوبة في طريقه.