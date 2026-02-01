قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم
ديني

مريم عبدالعزيز: سعيدة بقراءتي أمام شيخ الأزهر في مؤتمر المرأة وأتمنى مقابلته

مريم عبدالعزيز العربي
مريم عبدالعزيز العربي
إيمان طلعت

أعربت مريم عبدالعزيز العربي، البالغة من العمر 25 عامًا، والطالبة بمعهد قراءات فتيات المنصورة، القارئة بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر الخطاب الديني والإعلامي بحقوق المرأة: "إنها شعرت بسعادة وفرحة لا توصف أثناء مشاركتها بالقراءة في الجلسة الافتتاحية، فقالت إن شعورها بالقراءة أمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر  كان فوق الوصف لما حمله من انبهار وسعادة كبيرة.

وأضافت مريم، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنها كانت تتدرب على الآيات، ولم تكن قد حددت آيات بعينها إلى أن اقترح عليها مشايخها وأساتذتها القراءة في موضوع المرأة، قائلة: أشكر كل من ساعدني في اختيار الآيات والحمدلله وُفقت في تلاوتها بفضل الله عز وجل". 

وأوضحت أنها شاركت من قبل في عدد من الفعاليات بالإنشاد، من بينها مشاركتها بالإنشاد أمام وكيل الأزهر الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وذلك خلال احتفال المولد النبوي الشريف، كما شاركت في العديد من الفعاليات الأخرى إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تقرأ فيها أمام فضيلة الإمام، .

وأشارت مريم، إلى أمنيتها بلقاء شيخ الأزهر والحديث معه وأداء العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتمكن من تسجيل أناشيدها في استوديوهات متخصصة.

وأكدت مريم عبدالعزيز، أنها ختمت القرآن الكريم في سن 14 عامًا، وحصلت على إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على يد الشيخ أحمد مير – رحمه الله –، كما حصلت على إجازة في القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة على يد الشيخ محمد الصياد حمزة.

ووجهت مريم ، رسالة للراغبين في حفظ القرآن الكريم دعتهم فيها إلى الاستعانة بالله عز وجل والتوجه إلى مشايخ وعلماء متخصصين في حفظ القرآن بالتجويد، مؤكدة أن حفظ القرآن ثمرة عظيمة، وأن القرآن يكون شفيعًا لصاحبه يوم القيامة.

وفي ختام حديثها، أعربت عن امتنانها لوالديها لدعمهم المستمر وتشجيعهم لها منذ الصغر على حفظ القرآن، واصطحابها إلى الكتّاب في قريتها، كما وجهت الشكر لشيخها محمد الصياد لدعمه وتشجيعه الدائم لها في القرآن والإنشاد، مؤكدة أن كل ما وصلت إليه كان بتوفيق الله عز وجل، وأن من يستعن بالله لا يجد صعوبة في طريقه.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ابوالعينين

نادي سيراميكا كليوباترا ينعى شقيقة النائب محمد أبو العينين

وزارة التضامن

وزيرة الأسرة التركية والدكتورة مايا مرسي تتفقدان معرض ديارنا للحرف التراثية

المطران كلاوديو لوراتي

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس قداس عيد تقدمة الرب في الإسكندرية

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

