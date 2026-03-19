ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

الحمص من الأطعمة اللذيذة، ويمكن تناولها كمقبلات فى أول أيام عيد الفطر مالحة أو تسالي أو محمص محلى ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الحمص ووفقا لما جاء في موقع clevelandclinic.
فوائد الحمص..
1. غني بالبروتين:
الحمص مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين.
2. غني بالألياف:
يحتوي الحمص على كمية كبيرة من الألياف، مما يساعد على تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.
3. مصدر جيد للفيتامينات والمعادن:
الحمص غني بالفيتامينات والمعادن مثل الفولات والحديد والكالسيوم.
4. يساعد على خفض الكوليسترول:
الألياف الموجودة في الحمص تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.
5. يساعد على التحكم في مستويات السكر:
الحمص يحتوي على الألياف والبروتين، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.