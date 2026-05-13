«تنمية الثروة الحيوانية»: أسعار اللحوم عالميًا ارتفعت بسبب الأعلاف والشحن

أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن أسعار اللحوم تأثرت عالمياً بارتفاع مدخلات الإنتاج والنقل والشحن والأعلاف بنسب كبيرة قد تتجاوز 300%، بينما تعمل الدولة على امتصاص جزء كبير من هذه الزيادات، بحيث لا تتجاوز الزيادة النهائية في الأسعار نحو 25% مقارنة بالعام الماضي، مع توفير لحوم محلية ومستوردة ومبردة ومجمدة لتلبية احتياجات السوق.

وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع القومي للبتلو هو منع ذبح العجول الصغيرة أقل من 100 كيلوجرام، ورفعها إلى 400 كيلوجرام، بما يرفع نسبة التصافي من نحو 30 كيلوجراماً إلى نحو 250 كيلوجراماً للرأس الواحدة، أي ما يعادل نحو 7 إلى 8 أضعاف في كمية اللحوم الناتجة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الدولة تستهدف السعر العادل، بحيث يحصل المربي أو المنتج على تغطية تكاليف الإنتاج والتشغيل مع هامش ربح بسيط يضمن استمرارية العمل، مشيراً إلى أن تكبد المربين الخسائر يضر بمنظومة الإنتاج، رغم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.



