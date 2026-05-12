ضبط لحوم وسناكس مجهولة المصدر وغير صالحة في حملات مكثفة بإسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر ، حملات رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت التجارية، بناءً على تعليمات اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وتم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن مدير الطب البيطري ومدير التموين وإدارة البيئة ورخص المحلات ومديرالسلامة الغذائية، حيث نفذت اللجنة حملات تفتيشية على عدد من الأسواق والمنشآت التجارية بمدينة إسنا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 80 كيلو من مجزئات اللحوم المتبلة المعدة للتحضير، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل منشأة غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت اللجنة من ضبط 300 كرتونة سناكس مجهولة المصدر داخل أحد المخازن غير المرخصة، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين.

وتم خلال الحملات تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.