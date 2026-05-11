قلوب يعتصرها الألم.. دقيقة حداد على روح تلميذ وادي الملكات خلال طابور الصباح بالأقصر

ساد الحزن أرجاء مدرسة وادي الملكات بمحافظة الأقصر، حيث وقف الطلاب والمعلمون دقيقة حداد خلال طابور الصباح، تخليدًا لذكرى التلميذ ملاك روماني فوزي داود، الذي وافته المنية إثر حادث أليم بعد اصطدام قطار به.

وحرصت الصفحة الرسمية للمدرسة عبر فيسبوك علي تقديم واجب العزاء في وفاة التلميذ قائلة "شهدت مدرسة وادي الملكات بمحافظة الأقصر اليوم زيارة الدكتور/ صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة التلميذ ملاك روماني.

وخلال طابور الصباح، ألقى وكيل الوزارة كلمة عزاء مؤثرة، كما تم الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد، في أجواء خيم عليها الحزن بين الطلاب والمعلمين.

كما حرص على مواساة أسرة التلميذ داخل المدرسة، حيث التقى بتوأم الفقيد وقدم لها واجب العزاء، مؤكدًا تقدير المديرية للحدث الأليم ومساندتها للأسرة.

واختتمت الزيارة وسط حالة من التأثر الشديد داخل المدرسة، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.