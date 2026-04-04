تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية

في سابقة تعد الأولى من نوعها، حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عدداً من المراكز المتقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية، بجميع مراحلها التعليمية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتوّجت مدرسة الدير الصناعية العسكرية بنين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة المدارس الفنية، كما حققت مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات المركز الثالث على مستوى الجمهورية في فئة المرحلة الإعدادية.

وفي فئة المرحلة الابتدائية جاءت مدرسة وحدة النمسا الابتدائية في المركز الرابع، بينما حصدت مدرسة أرمنت الثانوية بنات المركز الرابع أيضًا في فئة التعليم الثانوي.

أما في فئة التربية الخاصة، فقد حققت فصول النور بمدرسة أمل طه حسين المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أعرب وكيل الوزارة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدًا أن حصول مدارس الأقصر على مراكز متقدمة في جميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني والتربية الخاصة» يُعد دليلاً واضحًا على تكامل الجهود بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، وعلامة بارزة على نبوغ أبناء المحافظة وتميزهم.

ووجّه جارح، رسالة شكر وتقدير إلى حمدي دندراوي موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، مثمنًا جهوده المخلصة وجهود فريق العمل من الموجهين والأخصائيين، كما أعرب عن خالص تقديره لنجوى عبد الرؤوف رئيس قسم الأنشطة، لدورها الفاعل في المتابعة المستمرة لكافة الأنشطة داخل المديرية، بما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

ويأتي هذا التفوق ليؤكد أن تعليم الأقصر يسير بخطى واثقة نحو التميز، ويعزز مكانته كأحد النماذج الرائدة في دعم الأنشطة التربوية وصقل مهارات الطلاب، بما ينعكس إيجابًا على بناء شخصية متكاملة وقادرة على الإبداع والتميز.