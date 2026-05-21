فرنسا تعلن ترحيل 37 من مواطنيها المحتجزين لدى إسرائيل

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تُرحّل حالياً 37 مواطناً فرنسياً كانوا ضمن مجموعة النشطاء على متن أسطول متوجه إلى غزة، إلى تركيا.

وفي سياق متصل، انضم نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة، إلى الأصوات العالمية المنددة بوزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستهزئ بنشطاء مقيدين من أسطول غزة احتجزتهم إسرائيل.

وغرّد ملادينوف قائلاً: "أمر غير مقبول ومخزٍ! أنضم إلى الإدانة العالمية للوزير بن غفير لاستهزائه غير اللائق بالنشطاء المحتجزين"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "هذه الأفعال البغيضة تصرف الانتباه عن العمل العاجل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة لغزة، ودفع عجلة إعادة إعمار الفلسطينيين، وضمان أمن إسرائيل".

وتابع: "يجب على الجميع وضع حدٍّ لهذه الاستعراضات والتركيز على النتائج".

وفي وقت سابق، أدانت عدد من الدول تصرفات بن غفير، حيث أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، وعبًرت في بيان لها عن إدانتها وبشدة تصرفات بن غفير التي استهزأ فيها بالمشاركين في أسطول الصمود العالمي.