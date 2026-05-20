مجلس وزراء الصحة العرب يدعو إلى استمرار توفير الدعم الصحي والإنساني في غزة

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، إلى استمرار الجهود العربية المبذولة من أجل توفير الدعم الصحي والإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهل القطاع، مقدمًا الشكر إلى جمهورية مصر العربية على جهودها في هذا الصدد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة الـ64 لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية،في جنيف برئاسة ليبيا ومشاركة وزارات الصحة بالدول الأعضاء عدا جمهورية القمر المتحدة.

وكلف المجلس، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، باستمرار التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، لتوفير الاحتياجات الطبية المطلوبة لوزارة الصحة بدولة فلسطين وتسليمها، وفقا للمبالغ التي تم تخصيصها من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية.

كما دعا المجلس الدول العربية الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة للاستمرار في تقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي في دولة فلسطين.

واتخذ المجلس عدداً من القرارات الهامة في مقدمتها دعم الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

وفي إطار إعادة هيكلة وإصلاح منظمة الصحة العالمية، طالب مجلس وزراء الصحة العرب من المنظمة، عدم المساس بمستوى الدعم الموجه للدول العربية الأقل نمواً، والحفاظ على الوظائف الجوهرية للمنظمة، لضمان استمرار فعاليتها وقدرتها على الاستجابة.

وأكد المجلس على توحيد المواقف والوسائل التفاوضية في مسارات الإصلاح والتمويل، بما يسهم في بلورة موقف عربي منسق يهدف إلى تأمين أولويات الدول العربية الصحية، وضمان انعكاس احتياجات الإقليم بشكل متوازن ضمن برامج المنظمة وخططها المستقبلية، والتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، لعقد اجتماع لمجلس السفراء العرب بجنيف حيال التأثير المتوقع على دولهم، في حال عدم تمكن المنظمة من تلبية احتياجاتهم من الدعم الفني والتقني لتجاوز هذه الأزمة.

وبهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحروق وسبل الوقاية منها، ودمج وقبول الناجين من الحروق في المجتمع دون وصم أو تمييز، وتعزيز التضامن العربي مع ضحايا الحروق وأسرهم، والاهتمام برعاية مرضى الحروق، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في الدول العربية، وافق مجلس وزراء الصحة العرب من حيث المبدأ، على تخصيص يوم 7 مارس من كل عام ليكون "اليوم العربي لإنسانية بلا حروق" باعتباره رسالة إنسانية عربية موحدة.

وبشأن الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (79) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، فقد قام بإلقائها معالي وزير الصحة بدولة ليبيا رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وتعزيزا للتضامن والتكامل العربي، وافق مجلس وزراء الصحة العرب على تخصيص دعم إلى وزارة الصحة العامة بالجمهورية اليمنية، خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، لتوفير الدعم للمراكز الوطنية لنقل الدم بالجمهورية اليمنية.

كما وافق المجلس على منح جائزة الطبيب العربي لعام 2026 إلى كل من: الأستاذ الدكتور فوزان بن سامي الكريع- أستاذ الوراثة البشري- كلية الطب-جامعة الفيصل- المملكة العربية السعودية. الفائز في مجال (التفوق في البحث العلمي والابتكار)،والأستاذ الدكتورمحمد شريف محمد مختار- أستاذ متفرغ أمراض القلب وطب الحالات الحرجة- كلية طب القصر العيني- جمهورية مصر العربية. الفائز في مجال (التميز والريادة والأثر المهني الطبي)،والأستاذ الدكتور محمد محمود الطيب- نائب الوزير لشئون الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي-جمهورية مصر العربية. الفائز في مجال (الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية).

ومنح مجلس وزراء الصحة العرب هذا العام جائزة استثنائية باسم " طب الصمود" للأستاذ الدكتور حسام أبو صفية مرشح دولة فلسطين، والإشادة بصموده في قطاع غزة، لاسيما وأنه لم يكتف بدوره كطبيب بل أصبح رمزا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية في أصعب الظروف، وتقديراً لدور الأطباء العرب أثناء الأزمات الإنسانية والصحية والطوارئ والكوارث الطبيعية، استحداث مجلس وزراء الصحة العرب جائزة باسم طب الصمود تمنح سنويا، ضمن الجوائز المقدمة للأطباء العرب المتميزين في دولهم.

وقد رحب مجلس وزراء الصحة العرب باستضافة وزارة الصحة بالجمهورية التونسية لأعمال المؤتمر الأول للشراكة الصحية العربية - الهندية لعام 2027، تعزيزا للتعاون العربي الهندي في المجالات الصحية المشتركة.

كما وافق المجلس على اختيار موضوع "نحو عمر مديد وجودة حياة مستدامة" ليكون شعاراً ليوم الصحة العربي لعام 2026 والطلب من الدول الأعضاء الاحتفاء بهذا اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب، ووضعه ضمن الأيام العربية التي يحتفل بها وطنيا.

كما أشاد مجلس وزراء الصحة العرب بدور الصندوق العربي للتنمية الصحية في تقديم الدعم العاجل من مساعدات طبية وإنسانية إلى الدول العربية الأعضاء في حالات الأزمات والكوارث والطوارئ الصحية التي من شأنها تعزيز دور القطاعات الصحية العربية في الدول المتضررة.

وقد اتخذ المجلس قرارا بدعم وتأييد مشروعي القرارين المقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن الآثار الصحية العامة للهجمات غير المبررة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الجمهورية اللبنانية بشأن حالات الطوارئ الصحية العامة: التأهب والاستجابة، المعروضين أمام الدورة التاسعة والسبعون لجمعية الصحة العالمية.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) قد نظمت أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب التحضيري للدورة العادية (64) للمجلس، بجنيف، برئاسة جمهورية مصر العربية وبحضور كل من :مملكة البحرين، جمهورية العراق، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، دولة فلسطين، ودولة ليبيا، أعضاء المكتب التنفيذي،

زناقش الاجتماع المواضيع الصحية المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية (64) لمجلس وزراء الصحة العرب، لرفع مشاريع القرارات الخاصة بها، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

