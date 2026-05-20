ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. الأدعية المستحبة وأفضل ما يدعو به المسلم
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية لـ 15 أغسطس
الذهب يسجل صعودا جديدا بعد ساعات من التعاملات المسائية.. اعرف الجرام بكام؟
التموين تطلق القافلة الإغاثية رقم 18 إلى غزة.. و65 طن مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين
حماقي يعلن طرح أولى أغاني ألبومه الجديد سمّعوني.. غدًا
أوروبا تهاجم قرار تهجير الخان الأحمر.. وتحذيرات لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي
بعد موجة إدانات دولية.. نتنياهو يتبرأ من تصرفات بن جفير بحق نشطاء أسطول الصمود
حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو
قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
من التأشيرة حتى تذكرة السفر.. كيف تتابع الدولة الحاج إلكترونيا؟
«التموين» تطلق القافلة الإغاثية
في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إطلاق القافلة رقم 18 من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

وأكدت الوزارة أن القافلة الجديدة جرى تجهيزها وفق خطة تنسيقية متكاملة مع الجهات المعنية بالدولة، وبالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، بعد دراسة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل القطاع.

وشملت القافلة كميات كبيرة من المراتب والبطاطين والحُصر، بإجمالي 65 طنًا من المساعدات الإنسانية، تم تحميلها على 25 شاحنة تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال تسيير القوافل الإغاثية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية، للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

وأشار إلى أن القوافل تأتي ضمن الدور الإنساني الذي تضطلع به مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار تقديم المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة وفقًا للاحتياجات الإنسانية.

ومن جانبه، أوضح حسام الجراحي، أن القافلة الجديدة تأتي امتدادًا للجهود المصرية المستمرة لدعم قطاع غزة، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ومكتبها داخل القطاع لتحديد الاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن إجمالي المساعدات التي قدمتها اللجنة حتى الآن بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية شمل:

  • 83 ألف بطانية
  • 61 ألف مرتبة
  • 24 ألف خيمة تستوعب نحو 385 ألف فرد
  • 6 آلاف مشمع بلاستيك لمواجهة الأمطار
  • 21.5 ألف حصيرة بلاستيك
  • أدوات نظافة عامة وشخصية استفادت منها نحو 45 ألف أسرة

وأشار إلى أن هذه المساعدات جرى نقلها عبر 5 طائرات و330 شاحنة، بإجمالي يقترب من 2000 طن مساعدات إنسانية.

رسالة تضامن من الشعب المصري إلى غزة

وأكدت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن القوافل الإغاثية تمثل رسالة تضامن حقيقية من الشعب المصري إلى الأشقاء الفلسطينيين، وتجسد عمق العلاقات الإنسانية والأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

