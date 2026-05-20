التموين تطلق القافلة الإغاثية رقم 18 إلى غزة.. و65 طن مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين

في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إطلاق القافلة رقم 18 من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

تجهيز 25 شاحنة

مساعدات إلى قطاع غزة

وأكدت الوزارة أن القافلة الجديدة جرى تجهيزها وفق خطة تنسيقية متكاملة مع الجهات المعنية بالدولة، وبالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، بعد دراسة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل القطاع.

وشملت القافلة كميات كبيرة من المراتب والبطاطين والحُصر، بإجمالي 65 طنًا من المساعدات الإنسانية، تم تحميلها على 25 شاحنة تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

مصر مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال تسيير القوافل الإغاثية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية، للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

وأشار إلى أن القوافل تأتي ضمن الدور الإنساني الذي تضطلع به مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار تقديم المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة وفقًا للاحتياجات الإنسانية.

2000 طن مساعدات تم إرسالها إلى غزة

ومن جانبه، أوضح حسام الجراحي، أن القافلة الجديدة تأتي امتدادًا للجهود المصرية المستمرة لدعم قطاع غزة، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ومكتبها داخل القطاع لتحديد الاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن إجمالي المساعدات التي قدمتها اللجنة حتى الآن بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية شمل:

83 ألف بطانية

61 ألف مرتبة

24 ألف خيمة تستوعب نحو 385 ألف فرد

6 آلاف مشمع بلاستيك لمواجهة الأمطار

21.5 ألف حصيرة بلاستيك

أدوات نظافة عامة وشخصية استفادت منها نحو 45 ألف أسرة

وأشار إلى أن هذه المساعدات جرى نقلها عبر 5 طائرات و330 شاحنة، بإجمالي يقترب من 2000 طن مساعدات إنسانية.

رسالة تضامن من الشعب المصري إلى غزة

وأكدت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن القوافل الإغاثية تمثل رسالة تضامن حقيقية من الشعب المصري إلى الأشقاء الفلسطينيين، وتجسد عمق العلاقات الإنسانية والأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني.