المصريين الأحرار بالسويس ينظم ندوة لتعزيز الوعي الصحي والأمن الغذائي ومواجهة فوضى السوشيال ميديا

نظّمت لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، برئاسة غادة جمال أمينة المرأة بفيصل، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان: «الوعي الصحي والأمن الغذائي لمواجهة فوضى السوشيال ميديا»، وذلك في إطار جهود الحزب المستمرة لنشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بصحة الأسرة المصرية.

جاءت الندوة بتوجيهات النائب عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وتحت إشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبحضور الدكتور عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بمحافظة السويس.

وحاضر في الندوة الدكتور مارك ماهي، والمهندسة منال بكر، حيث استعرضا أبرز القضايا الصحية والغذائية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ما تشهده السوشيال ميديا من انتشار واسع للمعلومات غير الدقيقة والتوصيات غير العلمية، مؤكدين ضرورة الاعتماد على المصادر الطبية والعلمية الموثوقة في كل ما يتعلق بالصحة والتغذية.

وتناولت الندوة مخاطر الانسياق وراء الأنظمة الغذائية العشوائية والشائعات المرتبطة بالصحة العامة، مع توضيح الأسس السليمة للأمن الغذائي ومفاهيم التغذية الصحية المتوازنة، بما يسهم في حماية صحة الفرد والأسرة ودعم استقرار المجتمع.

وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات الحزب والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الصحي والمجتمعي، الذين أكدوا أهمية تكثيف حملات التوعية الصحية والغذائية، ودعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان، باعتبار الوعي أحد أهم أدوات حماية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون أن مثل هذه الندوات تمثل خطوة مهمة في مواجهة حالة التضليل المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، حفاظًا على صحة الأسرة المصرية وتعزيزًا لقيم الوعي والمسؤولية المجتمعية.