قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول
انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف
من 8 مساء الخميس إلى 2 صباح الجمعة.. غلق كوبري قصر النيل للقادم من ميدان الجيزة
بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو
بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم
حكم صيام يوم عرفة وفضله للحاج وغير الحاج
زلاكة يفتتح التهديف لبيراميدز أمام سموحة
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة قائد اللواء 401 الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان
مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ
العملات الأجنبية تستقر في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار بكام؟
تكريم الزميلة أوركيد سامي الصحفية بـ صدى البلد من المهرجان الكاثوليكي للسينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار بالسويس ينظم ندوة لتعزيز الوعي الصحي والأمن الغذائي ومواجهة فوضى السوشيال ميديا

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
حمادة الكحلي   -  
حسن رضوان

نظّمت لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، برئاسة غادة جمال أمينة المرأة بفيصل، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان: «الوعي الصحي والأمن الغذائي لمواجهة فوضى السوشيال ميديا»، وذلك في إطار جهود الحزب المستمرة لنشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بصحة الأسرة المصرية.

جاءت الندوة بتوجيهات النائب عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وتحت إشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبحضور الدكتور عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بمحافظة السويس.

أبرز القضايا الصحية والغذائية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وحاضر في الندوة الدكتور مارك ماهي، والمهندسة منال بكر، حيث استعرضا أبرز القضايا الصحية والغذائية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ما تشهده السوشيال ميديا من انتشار واسع للمعلومات غير الدقيقة والتوصيات غير العلمية، مؤكدين ضرورة الاعتماد على المصادر الطبية والعلمية الموثوقة في كل ما يتعلق بالصحة والتغذية.

وتناولت الندوة مخاطر الانسياق وراء الأنظمة الغذائية العشوائية والشائعات المرتبطة بالصحة العامة، مع توضيح الأسس السليمة للأمن الغذائي ومفاهيم التغذية الصحية المتوازنة، بما يسهم في حماية صحة الفرد والأسرة ودعم استقرار المجتمع.

وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات الحزب والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الصحي والمجتمعي، الذين أكدوا أهمية تكثيف حملات التوعية الصحية والغذائية، ودعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان، باعتبار الوعي أحد أهم أدوات حماية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون أن مثل هذه الندوات تمثل خطوة مهمة في مواجهة حالة التضليل المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، حفاظًا على صحة الأسرة المصرية وتعزيزًا لقيم الوعي والمسؤولية المجتمعية.

المصريين الأحرار الوعي الصحي الأمن الغذائي فوضى السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

1 أغسطس.. الحكم على 6 متهمين بالانضمام لـ«خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني

15 أغسطس.. فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في المرج

المستشار محمد السعيد الشربيني

المرافعة تؤجل محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في 6 أكتوبر لجلسة 15 أغسطس

بالصور

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

تمنع تحويل الأورام لسرطان وتقهر أشهر الأمراض.. اكتشف فوائد فاكهة خارقة

السرطان
السرطان
السرطان

موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد