15 أغسطس.. فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في المرج

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم فى القضية رقم 26202 لسنة 2025 جنايات المرج، والمقيدة برقم 523 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 15 أغسطس المقبل، لفض الأحراز ومناقشة شاهدي الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.