قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: التعليم في مصر يدخل مرحلة إعادة بناء شاملة لصناعة المستقبل
بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع
القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود
مدة المسح على الشراب وهل خلعه يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية
أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو
رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى
5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة
رغم التحديات الإقليمية.. المطارات المصرية تواصل النمو بوتيرة تتجاوز العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دور الأسرة في توعية الأبناء في ظل تحديات العصر الرقمي.. ندوة بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

 نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم،  ندوة توعوية حول "الأسرة ودورها في توعية الأبناء في ظل تحديات العصر الرقمي " ، وذلك في إطار الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والتي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتعزيز دورها في مواجهة التحديات المعاصرة، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف ، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد .

حاضر في الندوة ، التي استضافتها جمعية تنمية المجتمع بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة، موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية مصطفى فراج ،  في حضور جمهور متنوع من أولياء الأمور ، ومتخصصين  في التربية وعلم النفس وتكنولوجيا المعلومات 

استهدفت الندوة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأسرة ، وخصوصا الوالدين،  في تربية الأبناء وإعداد جيل واع وقادر على تحمل المسؤولية،  في ظل الإنتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة والأجهزة الذكية.

وأكد فراج، أن الأسرة تواجه  اليوم تحديات غير مسبوقة في تربية الأبناء في ظل الانفتاح التكنولوجي المتسارع، خصوصا وأن التربية الإيجابية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين حماية الأبناء من مخاطر الفضاء الرقمي وتوجيههم للاستفادة من إيجابيات هذه التقنيات وإستثمارها بأمان .

وأشار  إلى أن  هذه التحديات تتعاظم في ظل الإختلاف الكبير في المعرفة التقنية بين الآباء والأبناء مما قد يقلل من تأثير لغة الحوار والفهم المشترك، لافتا في هذا الصدد إلى أنه من أبرز تحديات التربية سهولة وصول الأبناء إلى معلومات ومواد غير ملائمة لأعمارهم ولقيمهم الأسرية والدينية، بالإضافة  لمخاطر التعرض للتنمر الأليكتروني .

وأضاف قائلا: في وقت سابق كانت أساليب التربية قاصرة على التوجيه المباشر والإقتداء بالوالدين والكبار ، إلا أن الأمور انقلبت بشكل ملحوظ بعد انتشار التكنولوجيا الحديثة التي جاءت بتأثيرات واضحة على سلوكيات الأبناء  وتصرفاتهم مما تسبب في تغيير مفاهيم التربية ومتطلباتها ، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءا أساسيا من  الحياة اليومية  للأبناء.

وبين فراج أنه في ظل هذه التقنيات العصرية أصبح على الوالدين أن يدركوا  أن توعية الأبناء وتربيتهم يجب أن تقوم على أساس  تحقيق  التوازن الجيد بين الإستفادة من إيجابيات التكنولوجيا الحديثة وتجنب سلبياتها ، لأن الحرمان من التكنولوجيا أو الرقابة الصارمة يؤدي إلى نتائج  عكسية .

وحول آليات ومهارات التربية الإيجابية في ظل هذه التحديات ، أكد مصطفى فراج على أهمية  الحوار المشترك وبناء الثقة  بين الآباء والأبناء بدلا من الرقابة الصارمة ، وتربية الأبناء على التفكير الناقد  من خلال تعليمهم كيفية تقييم ما يرونه على الإنترنت وتشجيعهم على التمييز بين المعلومات  الصحيحة والمضللة. 

وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور ، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات حول أفضل السبل لحماية الأبناء من مخاطر  الفضاء الرقمي،  والتأكيد على أهمية التواصل الأسري  المستمر  من أجل تعزيز  قدرة الأبناء على مواجهة التحديات المعاصرة .

وأوصت الندوة بضرورة  توفير برامج تدريبية للآباء لتطوير  مهاراتهم في التعامل مع التقنيات التكنولوجية وتقليل الفجوة الرقمية. 

أدار الندوة محمود عزت مسؤول البرامج بالمجمع، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترشيحاتنا

أيمن الصفدي ومايكل مارتن

​تنسيق أردني أيرلندي لوقف التصعيد في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

أرشيفية

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تفشي إيبولا في أفريقيا يتوسع والوفيات تتجاوز 130 حالة

بوتين و شي

يوم الفراق 3 فصول خريف.. بوتين يرحب بالرئيس شي على الطريقة الصينية

بالصور

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد