رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل داخل الفروع البنكية على مستوي مدن ومناطق الجمهورية.

لماذا قرر البنك المركزي تعطيل العمل ؟

وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة للبنوك بتعطيل العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء 26-5-2026.

وأرجع البنك المركزي في قرار صادر عنه تعطيل العمل في البنوك، نظرا للاحتفال بوقفة عرفات و عيد الأضحي المبارك للعام الهجري 1447 هـ.

موعد الإجازة

تبدأ الإجازة بحسب تعليمات البنك المركزي المصري اعتبارا من 27 حتي 31 مايو الجاري.

وقال البنك المركزي إنه من المقرر العودة للعمل يوم 1 يونيو المقبل.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري فإن العاملين في الجهاز المصرفي سيحصلون علي 5 أيام إجازة متصلة.

