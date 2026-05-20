تموين بني سويف يتمكن من ضبط مصنع بالواسطي لإعادة تعبئة زيوت مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين ببني سويف من ضبط مصنع بناحية مركز الواسطى، يقوم بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مختلفة، وذلك بغرض الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وطرح المنتجات بالأسواق للبيع للمواطنين بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملات التموينية مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد وكيل الوزارة على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.